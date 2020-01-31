Рейнджерс підписав Хаджі – він мав стати спадкоємцем Маліновського у Генку

Румунський хавбек Яніс Хаджі відтепер працюватиме під керівництвом Стівена Джеррарда.

Рейнджерс домовився з Генком про перехід Яніса Хаджі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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21-річний румун виступатиме за шотландський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону з подальшим правом викупу. Нагадаємо, Генк придбав Яніса як потенційну заміну Руслану Маліновському, але гравець не зумів закріпитись у стартовому складі бельгійського клубу.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Хаджі провів 13 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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