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Рейнджерс підписав Хаджі – він мав стати спадкоємцем Маліновського у Генку

13:37 152 Читать на русском
Рейнджерс підписав Хаджі – він мав стати спадкоємцем Маліновського у Генку
Стівен Джеррард та Яніс Хаджі / Фото ФК Рейнджерс

Румунський хавбек Яніс Хаджі відтепер працюватиме під керівництвом Стівена Джеррарда.

Рейнджерс домовився з Генком про перехід Яніса Хаджі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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21-річний румун виступатиме за шотландський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону з подальшим правом викупу. Нагадаємо, Генк придбав Яніса як потенційну заміну Руслану Маліновському, але гравець не зумів закріпитись у стартовому складі бельгійського клубу.

В поточному сезоні чемпіонату Бельгії Хаджі провів 13 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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