27-річний англієць перебрався на Айброкс, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шотландський клуб підписав 19-річного українця

Ландстрем підписав із Рейнджерс 3-річний контракт. Хавбек шотландському гранду дістався безкоштовно, оскільки отримав статус вільного агента після вильоту "клинків" у Чемпіоншип. Ландстрем у 2019 році встановив унікальне досягнення чемпіонатів Англії. Він оформив гол у рамках Прем'єр-ліги та опинився у клубі обраних, які забивали в усіх чотирьох тамтешніх професіональних дивізіонах.

У сезоні 2020/21 Джон Ландстрем провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ