Рейнджерс на своєму сайті оголосив про припинення співпраці з Майклом Білом.

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Причиною розриву стали незадовільні результати – в останньому турі команда програла Абердіну (1:3), і ця поразка стала третьою в сезоні. Як наслідок, у турнірній таблиці "джерс" відстають від головного конкурента – Селтіка – вже на 7 очок.

Нагадаємо, 43-річний фахівець очолив Рейнджерс у листопаді 2022-го, і за підсумками минулої першості завоював з командою срібло. До слова, перед приходом у чемпіонат Шотландії Біл лише півроку практикувався у Чемпіоншипі з Квінз Парк Рейнджерс – робота там була першим самостійним досвідом на дорослому рівні.

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