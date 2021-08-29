Шотландія. Прем'єр-ліга, 4 тур

Рейнджерс – Селтік – 1:0

Гол: Еландер, 66

Гості змогли дати справжній бій чинному чемпіону. Гра була цікавою, але обережною. У першому таймі можна пригадати лише два по-справжньому гострі моменти. Форвард Селтіка не зміг прицільно пробити трьох метрів до воріт, а Рейнджерс відповів ударом в стійку.

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Після перерви господарі почали діяти агресивніше та заволоділи ініціативою, але спромоглися забити лише раз – Еландер замкнув подачу з кутового. Дуже старався врятувати Селтік Джо Харт. Голкіпер відбив небезпечний постріл перед фатальним кутовим, а на останніх хвилинах уже й сам пішов у штрафний суперника.

Зрештою, Рейнджерс не програє Old Firm дербі майже два роки. За цей період відбулося 7 матчів – 6 перемог в активі "синіх", які сьогодні впоралися навіть без Стівена Джеррарда на лаві для запасних. Натомість колега англійця Ангелос Постекоглу став першим тренером Селтіка із жовтня 2009 року, який програв своє перше дербі проти Рейнджерс.

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