Керівництво шотландського Рейнджерс вирішило вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II гімном Великобританії перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Наполі, незважаючи на заборону УЄФА.

Про це повідомляє журналіст Daily Mail Майк Кіган у своєму Твіттері.

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Гімн пролунає на стадіоні Айброкс після хвилини мовчання на честь королеви. Матч Рейнджерс – Наполі відбудеться у середу, 14 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Раніше УЄФА погрожував британським клубам штрафом за порушення ухвали Союзу щодо виконання гімну Великобританії.

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