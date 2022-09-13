Рейнджерс "наплює" на рішення УЄФА щодо заборони виконання гімну Великобританії перед грою з Наполі
Керівництво шотландського Рейнджерс вирішило вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II гімном Великобританії перед матчем другого туру групового етапу Ліги чемпіонів з Наполі, незважаючи на заборону УЄФА.
Про це повідомляє журналіст Daily Mail Майк Кіган у своєму Твіттері.
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Гімн пролунає на стадіоні Айброкс після хвилини мовчання на честь королеви. Матч Рейнджерс – Наполі відбудеться у середу, 14 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
Раніше УЄФА погрожував британським клубам штрафом за порушення ухвали Союзу щодо виконання гімну Великобританії.
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