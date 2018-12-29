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Рейнджерс мінімально здолав Селтік у Дербі Старої Фірми

16:31 228 Читать на русском
Рейнджерс мінімально здолав Селтік у Дербі Старої Фірми
Рейнджерс – Селтік / твіттер BBC Scotland

Рейнджерс під керівництвом Стівена Джеррарда переміг Селтік Брендана Роджерса в одному з найпринциповіших футбольних дербі планети.

Шотландія, Прем'єр-ліга, 21-й тур

Рейнджерс – Селтік – 1:0

Гол: Джек, 30

Фаворитом до початку протистояння вважався Селтік, однак Рейнджерс практично з перших хвилин заволодів територіальною ініціативою. Проте, впродовж тривалого часу "світло-синім" бракувало завершального удару. Та й Крейг Гордон впевнено діяв на лінії воріт Селтіка. Усе змінилося на 30-й хвилині: Раян Джек із меж штрафного майданчика слабко вдарив у напрямку воріт "кельтів", але рикошет від Скотта Брауна трохи дезорієнтував кіпера – 1:0.

До перерви Джерс змарнували кілька нагод забити. Зокрема, доволі активним був Альфредо Морелос, до якого влітку проявляло інтерес київське Динамо. У другій половині гри Селтік спробував перехопити ініціативу, але біля чужих воріт у підопічних Роджерса гра зовсім не клеїлась. Зрештою, "кельти" зуміли забити зусиллями Калума Макгрегора, але гол відмінили через офсайд.

Фінального штурму в номінальних гостей теж не вийшло. Рейнджерс відсунув гру в центр поля, а грамотні ходи Джеррарда та маленькі хитрощі (затягування часу гравцями та болбоями) в цьому тільки допомогли.

Рейнджерс здобув першу з 2012 року перемогу в дербі й зрівнявся із Селтіком за очками на горі турнірної таблиці. Обидва колективи мають по 42 очки, але "кельти" мають гру в запасі.

Теги
Світ Селтік Селтік Шотландія Рейнджерс Рейнджерс
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