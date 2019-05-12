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Селтік Шведа поступився Рейнджерс Джеррарда – долю Old Firm дербі вирішив розкішний гол зі штрафного

12 травня 17:02 318 Читать на русском
Селтік Шведа поступився Рейнджерс Джеррарда – долю Old Firm дербі вирішив розкішний гол зі штрафного
Стівен Джеррард / ФК Рейнджерс

У матчі 37 туру шотландської Прем'єр-ліги Рейнджерс, який очолює Стівен Джеррард, вдома в Old Firm дербі переміг Селтік, за який з наступного сезону виступатиме Мар'ян Швед. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Шотландія. Прем'єр-ліга, 37 тур

Рейнджерс – Селтік – 2:0

Голи: Таверньєр, 2, Ерфілд, 63

Швед: Я вже прилетів до Глазго, де розпочну тренування із Селтіком

У 32 турі чемпіонату Шотландії на стадіоні Айброкс відбулось дербі Старої Фірмі між Рейнджерс та Селтіком, за який з наступного сезону виступатиме український нападник Мар'ян Швед.

Підопічні Стівена Джеррарда відкрили рахунок вже на 2-й хвилині зусиллями захисника Джеймса Таверьєра, який неймовірним чином реалізував штрафний удар. По перерві Скот Ерфілд подвоїв перевагу "протестантів" та допоміг команді здобути перемогу над принциповим суперником.

Щоправда, ця звитяга не несе жодного турнірного значення, адже за тур до фінішу Селтік випереджає Рейнджерс на 6 очок і є недосяжним. "Сині" вже точно завершать чемпіонат на 2 сходинці, адже Кілмарнок із 64 очками в активі відстає на 14 пунктів.

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Відеоновини Світ Українці за кордоном Селтік Селтік Стівен Джеррард Стівен Джеррард Рейнджерс Рейнджерс
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