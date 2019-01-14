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Рейнджерс Джеррарда може взяти в оренду рекордсмена Ліверпуля Вудберна

06:30 2 Читать на русском
Рейнджерс Джеррарда може взяти в оренду рекордсмена Ліверпуля Вудберна
Бенджамін Вудберн / Rex Features

Шотландський Рейнджерс може орендувати юного форварда англійського Ліверпуля Бенджаміна Вудберна.

Фланговий нападник може бути орендований шотландським грандом, повідомляє The Scottish Sun.

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Першу половину сезону Вудберн провів в оренді за Шеффілд Юнайтед, однак, конкуренцію за місце в основі одного з лідерів Чемпіоншипу 19-річний валлієць програв. Через брак ігрової практики (8 матчів, 0 голів у всіх турнірах) Ліверпуль у січні достроково розірвав угоду з "клинками".

Рейнджерс, який тренує легенда "червоних" Стівен Джеррард, оформить піврічну оренду Бенджаміна Вудберна, якщо він встигне відновитися від травми кісточки до закриття трансферного вікна.

Відзначимо, що Вудберн перевершив унікальне досягнення Оуена, забивши гол у матчі Кубка ліги два роки тому в віці 17 років і 45 днів.

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