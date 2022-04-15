Ліга Європи, 1/4 фіналу, другий матч

Рейнджерс – Брага – 3:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Таверньє, 2, 44 (пен.), Руф, 101 – Карму, 83

Вилучення: Тормена, 42, Медейруш, 105 (обидва – Брага)

Шотландці за підтримки рідних трибун просто розірвали суперника. Таверньє відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, а на 5-й гол Руфа скасували через гру рукою. Перед відпочинком становище Браги стало катастрофічним – Тормена збив суперника, який вибігав на рандеву з кіпером. Арбітр Франсуа Летексьє вилучив центрбека гостей, а Таверньє оформив дубль з "позначки".

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По перерві Рейнджерс не давав португальцям великих надій на порятунок. Більше того, підопічні ван Бронкхорста повинні були громити суперника. На 71-й хвилині Руф забив ще один гол з порушенням – цього разу був офсайд. Брагу врятував стандарт. Медейруш виконав якісну подачу з кутового, яку головою замкнув Карму.

На екстратайми у гостей сил вже не вистачило. Руф нарешті забив за правилами, а Медейруш залишив партнерів удев'ятьох (дві жовті поспіль за хамський підкат і суперечки з арбітром). Шотландці спокійно вистояли останні 15 хвилин, зафіксувавши вихід на РБ Лейпциг.

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