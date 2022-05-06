Рейнджерс обіграли РБ Лейпциг у другому півфіналі ЛЄ й вийшли у фінал. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Німці виграли перший поєдинок (1:0), тому шотландцям довелось відігруватись. За справу вони взялись одразу, забивши двічі ще в першому таймі зусиллями Таверньє і Камари.

Рейнджерс прорвалися у фінал Ліги Європи, здобувши впевнену перемогу над РБ Лейпциг

Нкунку повернув інтригу по перерві, але Ландстрем вирвав перемогу для команди з Глазо в яскравому матчі. У фіналі Рейнджерс зіграють проти Айнтрахта, який вибив зі змагань Вест Хем.