Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1 – відео голів та огляд півфіналу Ліги Європи з ефектним камбеком
09:47 - Читать на русском
Рейнджерс обіграли РБ Лейпциг у другому півфіналі ЛЄ й вийшли у фінал. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
19’ Джеймс Таверньє
24’ Глен Камара
81’ Джон Ландстрем
Крістофер Нкунку 71’
19’ Джеймс Таверньє
24’ Глен Камара
71’ Крістофер Нкунку
81’ Джон Ландстрем
Німці виграли перший поєдинок (1:0), тому шотландцям довелось відігруватись. За справу вони взялись одразу, забивши двічі ще в першому таймі зусиллями Таверньє і Камари.
Рейнджерс прорвалися у фінал Ліги Європи, здобувши впевнену перемогу над РБ Лейпциг
Нкунку повернув інтригу по перерві, але Ландстрем вирвав перемогу для команди з Глазо в яскравому матчі. У фіналі Рейнджерс зіграють проти Айнтрахта, який вибив зі змагань Вест Хем.
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