Рейнджерс – Фейєнорд: матч Ліги Європи розпочнеться хвилиною мовчання в пам'ять про Ріксена

Футболісти Рейнджерс вшанують пам'ять колишнього футболіста команди Фернандо Ріксена під час поєдинку 1-го туру Ліги Європи проти Фейєнорда.

Гравці шотландського клубу вийдуть на поєдинок з траурними пов'язками. Крім того, перед стартовим свистком на стадіоні буде оголошено хвилину мовчання в пам'ять про померлого. З відповідним проханням до УЄФА звернувся Рейнджерс, і організація дала згоду.

Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби

Матч Ліги Європи Рейнджерс – Фейєноорд відбудеться 19 вересня в Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До слова, Ріксен з 2013 року страждав на бічний аміотрофічний склероз. Це невиліковне захворювання центральної нервової системи, яке призводить до паралічу і подальшої атрофії м'язів. Нідерландець пішов з життя вранці 18 вересня.

Ріксен виступав за Рейнджерс в 2000-2006 роках, провів за клуб із Глазго 182 матчі, двічі вигравав чемпіонат Шотландії, двічі Кубок Шотландії і три рази Кубок ліги.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем