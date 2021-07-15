Воротар Лаціо Пепе Рейна вигадує собі чудернацькі забави під час відпустки.

Досвідчений іспанець на батьківщині взяв участь у пісенному конкурсі з переодяганнями.

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Рейні довелося приміряти образ пінгвіна. 38-річний воротар у велетенському костюмі проспівав свою композицію і шокував суддів, знявши маску. Для Пепе такі виступи не рідкість – він часто відвідує тематичні фестивалі та концерти, на яких видає власні шоу.

Додамо, що в минулому сезоні Рейна провів за Лаціо 37 матчів та пропустив 56 голів.

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