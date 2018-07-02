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Рейна: Потрібно відпочити, піднятися та знову боротися

1 липня 23:46 80 Читать на русском
Рейна: Потрібно відпочити, піднятися та знову боротися
Пепе Рейна / Фото: соцмережі

Голкіпер збірної Іспанії Пепе Рейна прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми прощаємося з усією болем в наших серцях і душах.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

У нас була мрія, щоб піднятися на п'єдестал знову, але тепер це неможливо... Я завжди пишався бути частиною команди і, перш за все, бути іспанцем. Потрібно відпочити, піднятися і знову боротися", – цитує Рейну Twitter національної команди.

Іспанія поступилася Росії у серії післяматчевих пенальті та покидає Мундіаль.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія - Росія Пепе Рейна Пепе Рейна Іспанія Іспанія
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