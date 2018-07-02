Рейна: Потрібно відпочити, піднятися та знову боротися

Голкіпер збірної Іспанії Пепе Рейна прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми прощаємося з усією болем в наших серцях і душах.

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У нас була мрія, щоб піднятися на п'єдестал знову, але тепер це неможливо... Я завжди пишався бути частиною команди і, перш за все, бути іспанцем. Потрібно відпочити, піднятися і знову боротися", – цитує Рейну Twitter національної команди.

Іспанія поступилася Росії у серії післяматчевих пенальті та покидає Мундіаль.

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