Рейна анонсував близьке завершення кар'єри

Голкіпер бірмінгемської Астон Вілли Пепе Рейна, права на якого належать італійському Мілану, поділився думками щодо фінішу власної ігрової кар'єри.

"Я змушений буду повернутися після періоду оренди в Астон Віллі. Думаю, буде важко.

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У грі в мене залишилося 1-2 роки. Вважаю, що після наступного сезону в Мілані мій час у футболі завершиться. Ніколи не можна казати з повною упевненістю, але як гравець я не маю шансів. Як тренер – хтозна", – розповів ветеран під час ефірі в своєму Instagram.

У нинішньому сезоні Пепе Рейна провів 2 матчі за Мілан у Серії А та 6 поєдинків за Астон Віллу в рамках АПЛ.

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