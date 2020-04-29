toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Рейна анонсував близьке завершення кар'єри

29 квітня 00:45 564 Читать на русском
Рейна анонсував близьке завершення кар'єри
Пепе Рейна / ФК Астон Вілла

Голкіпер бірмінгемської Астон Вілли Пепе Рейна, права на якого належать італійському Мілану, поділився думками щодо фінішу власної ігрової кар'єри.

"Я змушений буду повернутися після періоду оренди в Астон Віллі. Думаю, буде важко.

"Не міг дихати протягом 25 хвилин": Рейна розповів, які жахи пережив через коронавірус

У грі в мене залишилося 1-2 роки. Вважаю, що після наступного сезону в Мілані мій час у футболі завершиться. Ніколи не можна казати з повною упевненістю, але як гравець я не маю шансів. Як тренер – хтозна", – розповів ветеран під час ефірі в своєму Instagram.

У нинішньому сезоні Пепе Рейна провів 2 матчі за Мілан у Серії А та 6 поєдинків за Астон Віллу в рамках АПЛ.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6008
Теги
Англія Мілан Мілан Астон Вілла Астон Вілла Пепе Рейна Пепе Рейна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук