Реєстрацію відбору до збірної України з кіберфутболу за дисципліною FIFA відкрито

Відкрито реєстрацію національного відбору до збірної України з кіберфутболу за дисципліною FIFA.

Як повідомлялося раніше, Україна візьме участь у відборі до турніру FIFA eNations Cup, фінальна частина якого проходитиме 22-24 травня 2020 року в Копенгагені.

Наразі, стартувала реєстрація до національного відбору, за результатами якого двоє нових гравців увійдуть до складу національної збірної з кіберфутболу з дисципліни FIFA.

Шанс захищати честь нашої країни на одному з найпрестижніших турнірів світу є в кожного громадянина України, який досяг 16-річного віку та має український паспорт. Реєстрація триватиме до 5 березня за посиланням, при цьому участь у змаганнях абсолютно безкоштовна.

Правила відбору

Відбір складатиметься з трьох етапів, що пройдуть у березні поточного року.

Перший та другий етапи: он-лайн кваліфікація (7-8 та 9-10 березня), за підсумками якої визначаться всі 32 гравці, що вийдуть до фінального раунду відбору.

Фінальний етап: офф-лайн кваліфікація, яка відбудеться 28-29 березня у студії Maincast (м. Київ). За її підсумками визначаться два переможці, які отримають статус офіційних гравців національної збірної команди України з кіберфутболу в дисципліні FIFA.

З регламентом кваліфікації можна ознайомитися за посиланням.

З усіх питань, що стосуються турніру, ви можете зв’язатися на офіційному каналі в Telegram.