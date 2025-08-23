У матчі Перуджа – Гвідонія Монтечеліо було продемонстроване втручання VAR на вимогу тренера.

Польовий суддя зафіксував порушення з боку гравця гостей в атаці і виписав йому жовту картку. Втім, тренер Гвідонії закликав передивитися епізод на повторі. Арбітр змінив своє рішення і призначив пенальті за гру рукою футболіста Перуджі. Щоправда, Гвідонія Монтечелі 11-метровий не реалізувала, матч завершився нічиєю 0:0.

Кожен тренер має право двічі за гру кликати польового суддю до монітора, але якщо початкове рішення підтверджується, то одна спроба "згорає". У Серії С взагалі відмовились від окремої бригади VAR. Четвертий арбітр сам перевіряє кожен гол на повторі і дає оцінку прямо на полі.

