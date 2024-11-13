Систему Football Video Support використовували цього року на чемпіонатах світу серед дівчат U-17 і U-20, її схвалила для тестування Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB). FVS дає змогу тренерам двічі просити арбітра подивитися відеоповтор, якщо вони вважають, що судді припустилися помилки. Про це інформує ESPN.

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Колишній арбітр ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив, чого слід очікувати від впровадження цієї системи. "Важливо чітко розуміти, що FVS – це не VAR, особливо з погляду очікувань. Його можна впровадити в лігах з обмеженими ресурсами, де для трансляції використовується не більше чотирьох камер.

Через обмежену кількість камер FVS не пропонуватиме ті самі можливості, що й VAR. Наприклад, у разі офсайду без правильно встановлених камер можна помітити тільки очевидні офсайди. Тому рішення судді на полі залишається дуже важливим", – зазначив Колліна.

Система FVS відрізняється від VAR тим, що після запиту тренера команди суддя самостійно вирішує, чи була його початкова оцінка правильною. VAR не втручається в цей процес.

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