Південноамериканська та Північноамериканська конфедерація підписали угоду про стратегічну співпрацю, інформує офіційний сайт КОНМЕБОЛ.

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Контракт передбачає проведення трьох спільних турнірів. Перший – Копа Амеріка-2024. Турнір відбудеться в США, куди до 10 звичних представників Південної Америки запросять 6 найкращих збірних за підсумками Ліги націй КОНКАКАФ 2023/34. У жіночих змаганнях буде навпаки. Дебютний розіграш Золотого Кубка КОНКАКАФ буде проведений також у 2024 році. До 8 місцевих команд додадуть 4 гостей з КОНМЕБОЛ, які вже відомі (Бразилія, Колумбія, Аргентина і Парагвай).

Також конфедерації організують революційний фінал чотирьох для своїх клубів. Кожна делегує по 2 найкращі за підсумками своїх внутрішніх змагань.

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