Ілкай Гюндоган, Джек Гріліш і Кевін де Брюйне покинуть Манчестер Сіті після закінчення сезону. Причому якщо у Гюндогана і КДБ завершуються контракти, то Гріліш піде з команди, незважаючи на угоду до 2027 року. Про це інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Повідомляється, що головний тренер команди Пеп Гвардіола планує перебудову складу. Манчестер Сіті всерйоз розглядає можливість підписання форварда Байєра Флоріана Вірца і півзахисника Айнтрахта Хуго Ларссона.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті провалює сезон. Команда посідає п'яте місце в АПЛ і зберегла шанси лише на перемогу в одному турнірі – Кубку Англії.

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