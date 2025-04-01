Революція в Манчестер Сіті: клуб готовий попрощатися одразу з трьома зірками влітку і розглядає сенсаційне посилення
Півзахисник Айнтрахта Хуго Ларссон і форвард Байєра Флоріан Вірц стали основними трансферними цілями Манчестер Сіті на літо.
Ілкай Гюндоган, Джек Гріліш і Кевін де Брюйне покинуть Манчестер Сіті після закінчення сезону. Причому якщо у Гюндогана і КДБ завершуються контракти, то Гріліш піде з команди, незважаючи на угоду до 2027 року. Про це інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг.
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Повідомляється, що головний тренер команди Пеп Гвардіола планує перебудову складу. Манчестер Сіті всерйоз розглядає можливість підписання форварда Байєра Флоріана Вірца і півзахисника Айнтрахта Хуго Ларссона.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті провалює сезон. Команда посідає п'яте місце в АПЛ і зберегла шанси лише на перемогу в одному турнірі – Кубку Англії.
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