Рева: Реалізувати свій потенціал Ковалю заважали комп'ютерні ігри

Колишній голкіпер Динамо Віталій Рева розповів, що завадило Максиму Ковалю реалізувати свій потенціал.

"Чому Коваль не реалізував потенціал? Так склалася ситуація, таке життя. Він рано все спробував і не зміг тримати удар, тому що ще не готовий був. Зараз він до цього готовий. Вже не пізно, але зараз така ситуація.

Коваль не пропустив вперше за 4 матчі – Аль-Фатех українця розгромив суперника

Що йому завадило? Напевно, йому заважали комп'ютерні ігри. Я проти комп'ютерних ігор, однозначно. Кришталик ока втомлюється, які ігри?

Рева: Кар'єра Бойка в Дніпрі подобалась більше, ніж в Динамо

Я проти, але це ж не означає, що зараз молоде покоління кине телефони, і не буде цим займатися. Це їхня можливість – аналізувати ситуацію: присвятити себе футболу або комп'ютерним іграм", – сказав Рева у програмі "Триндец".