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Рева: Реалізувати свій потенціал Ковалю заважали комп'ютерні ігри

14:24 1355 Читать на русском
Рева: Реалізувати свій потенціал Ковалю заважали комп'ютерні ігри
Максим Коваль / фото: ФК Динамо

Колишній голкіпер Динамо Віталій Рева розповів, що завадило Максиму Ковалю реалізувати свій потенціал.

"Чому Коваль не реалізував потенціал? Так склалася ситуація, таке життя. Він рано все спробував і не зміг тримати удар, тому що ще не готовий був. Зараз він до цього готовий. Вже не пізно, але зараз така ситуація.

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Що йому завадило? Напевно, йому заважали комп'ютерні ігри. Я проти комп'ютерних ігор, однозначно. Кришталик ока втомлюється, які ігри?

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Я проти, але це ж не означає, що зараз молоде покоління кине телефони, і не буде цим займатися. Це їхня можливість – аналізувати ситуацію: присвятити себе футболу або комп'ютерним іграм", – сказав Рева у програмі "Триндец".

Теги
Динамо Динамо Віталій Рева Віталій Рева Максим Коваль Максим Коваль
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