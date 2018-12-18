Рева: Кар'єра Бойка в Дніпрі подобалась більше, ніж в Динамо

Колишній воротар Динамо та збірної України Віталій Рева поділився своєю думкою про голкіпера киян Дениса Бойка.

"Я ставлюся до нього з повагою просто як до воротаря. Подобається чи не подобається – це вже мої уподобання. Може, мені подобаються маленькі і криві. Його кар'єра в Дніпрі мені більше подобається, ніж, наприклад, в Динамо. Але це моя думка.

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Коли воротар спокійний – команда спокійно себе почуває, вона бачить, що впевнений воротар. Агресія – це трохи інше, і смикання воротаря.

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Якщо взяти, як Бойко починав, у нього було дуже багато агресії. Вважаю, це не дуже добре. Але він, напевно, з цим якось боровся, не дарма ж його взяли в Динамо", – цитує Реву Tribuna.com.