Рева: Читаєш документи щодо договірних матчів, а там гравець, якого ти можеш знати
Екс-воротар збірної України Віталій Рева поділився досвідом роботи у КДК УАФ у справах договірних матчів.
"Як розбирали договірні матчі? Складно, довго. Розбирали кілька разів. Дисциплінарні органи ухвалювали рішення. Потім іноді до них поверталися, бо крім КДК є й інші органи, які можуть повернути.
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Це такий момент – ніби відчуваєш та розумієш, що було, але футболісти не йдуть на контакт. Не всі, певні йдуть. Плюс інформацію ж збирає комітет етики та чесної гри. Він це все передає, читаєш документи. Буває, читаєш, а там є футболіст, якого ти знаєш, з яким ти міг грати чи ні. Хороші у тебе з ним історії чи погані", – розповів Рева для Youtube-каналу SportArena.
Варто відзначити, 47-річний голкіпер ще не повісив рукавиці на цвях та виступає за команду з Другої ліги Лівий берег.
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