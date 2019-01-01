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Решфорд залишиться у Манчестер Юнайтед попри інтерес Реала

20:48 1 Читать на русском
Решфорд залишиться у Манчестер Юнайтед попри інтерес Реала
Маркус Решфорд / Фото: Daily Star

"Бланкос" прагнуть придбати форварда "червоних дияволів" Маркуса Решфорда.

Молодий нападник манкуніанців не збирається покидати Олд Траффорд, інформує The Sun.

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Повідомляється, що мадридський Реал контактував з представниками англійського форварда щодо потенційного переходу під час літнього трансферного вікна, однак мадридці отримали відмову від Маркуса, який наразі бачить своє майбутнє виключно у Манчестері.

Раніше повідомляли, що Ювентус та Мілан можуть придбати Решфорда.

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