Решфорд залишиться у Манчестер Юнайтед попри інтерес Реала

"Бланкос" прагнуть придбати форварда "червоних дияволів" Маркуса Решфорда.

Молодий нападник манкуніанців не збирається покидати Олд Траффорд, інформує The Sun.

Тренер Зальцбурга Розе може очолити Манчестер Юнайтед

Повідомляється, що мадридський Реал контактував з представниками англійського форварда щодо потенційного переходу під час літнього трансферного вікна, однак мадридці отримали відмову від Маркуса, який наразі бачить своє майбутнє виключно у Манчестері.

Раніше повідомляли, що Ювентус та Мілан можуть придбати Решфорда.

Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболі