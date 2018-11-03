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Решфорд повторив рекорд Скоулза та ван Персі в Манчестер Юнайтед

17:27 170 Читать на русском
Решфорд повторив рекорд Скоулза та ван Персі в Манчестер Юнайтед
Маркус Решфорд / фото із соцмереж

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд став автором переможного гола у виїзному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з Борнмутом.

Форвард відзначився на 90+2-й хвилині зустрічі. За інформацією, Opta Sport це вже другий м'яч Решфорда, який він забив у складі манкуніанців після 90-ї хвилини в АПЛ.

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21-річний англієць повторив рекорд клубу за цим показником. Раніше по два голи у компенсований час за "червоних дияволів" забивали лише півзахисник Пол Скоулз і форвард Робін ван Персі.

Маркус виступає за основну команду Манчестер Юнайтед з 2015 року. У нинішньому сезоні АПЛ нападник забив 2 м'ячі і віддав одну результативну передачу в восьми матчах.

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Борнмут - Манчестер Юнайтед: Субота 03 листопада 2018

Борнмут
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Борнмут - Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Пол Скоулз Пол Скоулз Маркус Решфорд Маркус Решфорд Робін ван Персі Робін ван Персі
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