Решфорд повторив рекорд Скоулза та ван Персі в Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд став автором переможного гола у виїзному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги з Борнмутом.

Форвард відзначився на 90+2-й хвилині зустрічі. За інформацією, Opta Sport це вже другий м'яч Решфорда, який він забив у складі манкуніанців після 90-ї хвилини в АПЛ.

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21-річний англієць повторив рекорд клубу за цим показником. Раніше по два голи у компенсований час за "червоних дияволів" забивали лише півзахисник Пол Скоулз і форвард Робін ван Персі.

Маркус виступає за основну команду Манчестер Юнайтед з 2015 року. У нинішньому сезоні АПЛ нападник забив 2 м'ячі і віддав одну результативну передачу в восьми матчах.

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