Репутація Шевченка допоможе Маліновському в Серії А, – Олег Федорчук

Український тренер Олег Федорчук поділився думкою про перехід Руслана Маліновського в Аталанту.

"Маліновський перейшов в команду з категорії середняків. Такі клуби рахують кожну копійку, тому не дивно, що торги за гравця йшли так довго. Для команд типу Аталанти важливо продумувати кожен трансферний крок, тому що права на помилку в них немає.

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Маліновський – один з найкращих гравців минулого сезону в Бельгії. Його Генк став чемпіоном, випередивши місцевих грандів Андерлехт і Брюгге. Може комусь здатися, що перехід всього лише в скромну Аталанту, а не в більш серйозний клуб, не є оптимальним варіантом для Руслана.

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Аталанта заплатила за Маліновського чималі як для такого клубу гроші. Футболіст не повинен думати про переговори між клубами та суми трансферів. Йому потрібно грати і думати про власну зарплату.

Свого часу Андрій Шевченко був зіркою в Італії. Думаю, що будь-який успіх наших співвітчизників за кордоном дає українському футболу певні дивіденди. Репутація сьогоднішнього головного тренера збірної повинна допомогти Маліновському", – розповів Федорчук у коментарі Газеті по-українськи.

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