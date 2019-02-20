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Зінченко повинен вийти у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Шальке, – репортер Daily Mail

16:03 333 Читать на русском
Зінченко повинен вийти у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Шальке, – репортер Daily Mail
Олександр Зінченко / Фото з соцмереж

Журналіст британського видання Daily Mail Джек Гоан прогнозує вихід українського хавбека Олександра Зінченка у стартовому складі на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

Репортер Daily Mail Джек Гоан очікує побачити українського хавбека Олександра Зінченка в стартовому складі на матч із Шальке.

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Основні ліві латералі Манчестер Сіті Бенджамін Менді та Фабіан Делф травмовані, а тому саме Олександр має великі шанси зіграти проти свого партнера по збірній Євгена Коноплянки.

Окрім того, репортер відзначив гру українцяв матчі проти Челсі, в якому "містяни" знищили лондонців з рахунком 6:0.

"Пеп вважає, що Зінченко прекрасно зіграв з Челсі, особливо при підключенні до атак", – цитує Гоана офіційний сайт УЄФА.

Матч Шальке – Манчестер Сіті відбудеться 20 лютого о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке
до матчу
4
год
:
31
хв
Манчестер Сіті
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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Шальке - Манчестер Сіті Євген Коноплянка Євген Коноплянка Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке Ліга чемпіонів
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