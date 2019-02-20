Зінченко повинен вийти у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Шальке, – репортер Daily Mail

Журналіст британського видання Daily Mail Джек Гоан прогнозує вихід українського хавбека Олександра Зінченка у стартовому складі на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.
Репортер Daily Mail Джек Гоан очікує побачити українського хавбека Олександра Зінченка в стартовому складі на матч із Шальке.
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Основні ліві латералі Манчестер Сіті Бенджамін Менді та Фабіан Делф травмовані, а тому саме Олександр має великі шанси зіграти проти свого партнера по збірній Євгена Коноплянки.
Окрім того, репортер відзначив гру українцяв матчі проти Челсі, в якому "містяни" знищили лондонців з рахунком 6:0.
"Пеп вважає, що Зінченко прекрасно зіграв з Челсі, особливо при підключенні до атак", – цитує Гоана офіційний сайт УЄФА.
Матч Шальке – Манчестер Сіті відбудеться 20 лютого о 22:00 за київським часом.
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