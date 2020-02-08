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Ренн звільнив президента клубу – на посаду "сватають" Венгера

06:00 145 Читать на русском
Ренн звільнив президента клубу – на посаду "сватають" Венгера
Арсен Венгер / Фото ФК Арсенал

Легендарний наставник Арсенала Арсен Венгер може найближчим часом повернутись до футбольної діяльності.

Ренн припинив співпрацю з Олів'є Летангом та звільнив функціонера з посади президента, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Власники французького клубу хочуть бачити на цій посаді колишнього тренера Арсенала Арсена Венгера, який зараз працює керівником відділу глобального розвитку футболу у ФІФА.

Після 23-х турів Ліги 1 Ренн несподівано розташувався на трейтій сходинці турнірної таблиці,маючи в активі 40 очок.. Варто відзначити, що ця позиція дозволить команді поборотись у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Франція Ренн Ренн Арсен Венгер Арсен Венгер
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