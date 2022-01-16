Ренн приймав Бордо в рамках 21-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга 1, 21-й тур

Ренн – Бордо – 6:0

Голи: Тер'єр, 32, Буріжо, 43, Лаборд, 61, Труфер, 69, Гірассі, 89, 90+1

Вилучення: Сіссоко, 50

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Ще до свистка на перерву футболісти Ренна двома голами зняли майже усі питання щодо переможця двобою

На старті другого тайму становище Бордо погіршилось, гості залишились у меншості. Ренн вдало скористався чисельною перевагою та ще 4 рази відзначився у воротах суперника.

Перемога дозволила Ренну піднятись на 4-ту сходинку, Бордо залишився у зоні вильоту – 19-те місце.

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