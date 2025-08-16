Чемпіонат Франції, 1-й тур

Ренн – Марсель – 1:0

Гол: Блас, 90+1

На 31-й хвилині вилучений Айт-Будлаль (Ренн)

У минулому сезоні Ліги 1 гравці Ренна заробили всього лише два вилучення – проти Нанта в грудні і проти Лілля в лютому. Нова кампанія почалася з вилучення в першому ж турі: на 31-й хвилині правий латераль Айт-Будлаль був вилучений з поля за грубий підкат проти Мурільо. Що цікаво, арбітр Піньяр ухвалив це рішення лише після підказки VAR, до того ж спочатку він дістав з кишені жовту картку, яку показав... Франковскі.

Ренну вдавалося тривалий час утримувати нічийний рахунок – Марсель був набагато ближче до того, щоб забити. Так, у компенсований до першого тайму час Рабйо влучив у штангу, а Мурільйо зробив те ж саме вже в середині другого тайму.

Ренн звів всю свою гру до оборони і контратак: на 61-й хвилині Рульї врятував Олімпік після удару Аль-Тамарі.

Роберто Де Дзербі перепробував все, що тільки можна, включаючи посилення своєї команди виходом Обамеянга на заміну, але Марселю так і не вдалося реалізувати свою чисельну перевагу.

Дивно, але матч не завершився нульовою нічиєю. У компенсований час Людовік Блас, який на той момент перебував на полі лише 6 хвилин, забив після провальної спроби захисту Олімпіка створити штучний офсайд.

Тепер фанати Марселя будуть обговорювати поразку своєї команди, а фанати Ренна – банер своїх колег. Він був присвячений новачку команди Валентену Ронжьє, якого Хабіб Бей зробив капітаном "червоно-чорних": "Підписати Ронжьє: викинути свою честь в канаву, втратити будь-яку довіру і повагу до себе".