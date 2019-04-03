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Ренн у драматичному матчі переміг Ліон та вийшов у фінал Кубка Франції

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Ренн у драматичному матчі переміг Ліон та вийшов у фінал Кубка Франції
Ліон – Ренн – 2:3

Ліон у рідних стінах поступився Ренну у півфінальному матчі Кубка Франції

Кубок Франції, 1/2 фіналу

Ліон – Ренн – 2:3

Голи: Траоре, 47, М. Дембеле (пен.), 75 – Ньянг, 40, Андре, 55, Бенсебаїні, 81

У першому таймі Ренн вийшов вперед зусиллями Ньянга, який відзначився під завісу першого тайму.

Друга 45-хвилинка подарувала більше голів. Спершу відзначився Траоре, який встановив паритет у матчі. Згодом Андре знову вивів вперед гостей, однак на 75-й хвилині Ліон відігрався після точного пострілу з пенальті від Мусси Дембеле.

Однак Ренну таки вдалося вирвати перемогу у Ліона завдяки голу Бенсебаїні на 81-й хвилині зустрічі. Таким чином, Ренн став першим фіналістом Кубка Франції. Другий учасник фіналу визначиться 3 квітня в Парижі в матчі між ПСЖ і Нантом.

Теги
Ліон Ліон Ренн Ренн Франція
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