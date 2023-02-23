Ренн і Шахтар зустрічаються в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Після перемоги у Варшаві (2:1) команда Ігора Йовічевіча спробує втримати перевагу і вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч, як і онлайн трансляція Ренн – Шахтар, стартує о 22:00 за київським часом. Для "гірників" це лише друга офіційна гра у 2023 році, а от команда Бруно Женезіо перебуває в тонусі. Щоправда, не в найкращому – 6 поразок у останніх 10-ти матчах.

Ренн – Шахтар: де дивитися матч плей-офф Ліги Європи

Єдина несподіванка у складі Шахтаря – відсутність Дмитра Криськіва. Півзахисник, який забив у Ренну у Варшаві, не потрапив навіть до заявки. Замість нього на позиції лівого вінгера гратиме Дмитро Топалов.

Пряма трансляція матчу у Франції доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Ренн – Шахтар:

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омарі, Трюффер – Доку, Сантамарія, Майєр, Токо-Екамбі – Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Алемдар, Сален, Родон, Теате, Ву, Угочукву, Ву, Тет, Мелінг, Г. Дуе, Д. Дуе, Салах.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Ракицький, Фарина, Козік, Тейлор, Тотовицький, Джурасек, Очеретько, Назарина, Сікан, Келсі.