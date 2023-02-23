Шахтар на виїзді протистоятиме Ренну у матчі-відповіді плей-офф ЛЄ. Де дивитися гру та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Ренн – Шахтар відбудеться у четвер, 23 лютого. Стартовий свисток на стадіоні Роазон Парк пролунає о 22:00. Підопічні Ігора Йовічевіча після перемоги у варшавському матчі (2:1) спробують захистити свою перевагу та вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ренн – Шахтар: прогноз на матч плей-офф Ліги Європи

Ренн – Шахтар: де дивитися матч

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який покаже Ренн – Шахтар наживо, починаючи з 22:00. На цій же платформі о 21:00 стартує передматчева студія. Окрім того, буде доступна трансляція з перекладом жестовою мовою. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

До слова, у не дуже багатій історії протистоянь цих команд перевага поки на боці Шахтаря, і звітний матч цього змінити не зможе. У попередніх двох зустрічах Ренн зазнав від української команди двох поразок. Нагадаємо, що у Варшаві перемогу "гірникам" принесли голи Криськіва та Бондаренка, а у 2005 році все вирішив точний удар з пенальті від Елано.

Ренн має досвід протистояння ще двом українським командам. Влітку 2008 року у кваліфікації Кубка Інтертото "червоно-чорні" з величезними проблемами пройшли Таврію. Кожен із суперників виграв домашній матч з рахунком 1:0, але сімферопольці вилетіли, поступившись у драматичній серії пенальті (9:10). Минулої осені Ренн двічі грав з Динамо, обидва рази здолавши підопічних Мірчі Луческу. Відтак, французи помстилися киянам за дві поразки у розіграші Ліги Європи 2018/19.