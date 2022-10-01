Ренн перед матчем з Динамо здобув легку перемогу в Лізі 1
Ренн здолав Страсбур у поєдинку дев'ятого туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції, 9-й тур
Страсбур – Ренн – 1:3
Голи: Діалло, 72 (пен.) – Калімуенде, 38, Терьє, 49, Гуїрі, 61
Вилучення: Ньямсі, 28 (Страсбур)
Розпочався матч, здавалось, вдало для господарів, за яких забив Гамейро, проте його гол скасували після перегляду VAR через офсайд. Далі Страсбур підвів Ньямсі, який отримав пряму червону й покинув поле.
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Ренн легко скористався чисельною більшістю, тричі вразивши ворота суперника. Голом престижу за Страсбур відзначився Діалло, який реалізував пенальті. Перемога дозволила "червоно-чорним" піднятись на 5 сходинку з 15 заліковими балами. Страсбур залишився у зоні вильоту з 5 пунктами.
Попереду у Ренна поєдинок Ліги Європи проти Динамо вдома. Зустріч відбудеться 6 жовтня о 22:00.