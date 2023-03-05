Ренн приймає Марсель у 26-му турі французької Ліги 1. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ренн – Марсель стартує о 21:45 за київським часом. На тижні команда Руслана Маліновського зазнала болісного удару, вилетівши з Кубка Франції від представника другого дивізіону. У чемпіонаті Марсель йде другим, відстаючи від ПСЖ на 8 очок. Ренн, який нещодавно в серії пенальті програв Шахтарю в Лізі Європи, посідає 5 місце, маючи 46 очок.

Онлайн-трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Маліновський розпочинає гру в запасі.

Стартові склади команд

Ренн: Манданда – Спенс, Омарі, Теате, Труффер – Доку, Сантамарія, Буріджо, Токо Екамбі – Калімуендо, Гуїрі.

Запасні: Алемдар, Белосян, Мелінг, Родон, Ву, Майєр, Дуе, Угочукву, Салах.

Марсель: Лопес – Балерді, Мбемба, Колашинац – Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш – Ундер, Гендузі – Санчес.

Запасні: Бланко, Нгапандуетнбу, Каборе, Байлі, Елмаз, Унаї, Маліновський, Вітінья, Пайє.