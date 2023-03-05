Ренн програв Марселю (0:1) в рамках 26 туру французької Ліги 1. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 26 тур

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57

Марсель пережив поганий тиждень: спершу програв ПСЖ і втратив останні надії на чемпіонство, а потім сенсаційно вилетів з Кубка Франції. Зустріч з Ренном була важливою вже з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів. Ренн хоч і вилетів з Ліги Європи від Шахтаря, але в чемпіонаті йде непогано.

Мессі та Мбаппе розірвали Марсель – дещиця креативу Маліновського, ПСЖ відібрав останні надії на чемпіонство

Команди показали яскравий футбол. Марсель традиційно пресингував, а Ренн відповідав швидкими випадами, використовуючи простір. Провансальці краще розпочали, розігнавши кілька атак через правий фланг, куди зміщувався Алексіс. Ударам Ундера та Клосса забракло влучності.

Ренн перехопив ініціативу та почав карати Марсель за помилки. Гості часто обрізалися, внаслідок чого гравці Ренна в втрьох-вчотирьох вибігали на ворота. Гуїрі після передачі Труффера пробив у поперечину, Калімуендо головою розстрілював впритул (врятував голкіпер), а Токо Екамбі з вигідної позиції не влучив у площину.

Руслан Маліновський розпочав гру в запасі, однак через проблеми команди з креативом рано вийшов на поле. Вже у перерві українець замінив Гендузі та отримав позицію атакувального хава ближче до лівого флангу. Спроба забити швидкий гол дальнім ударом була невдалою.

Втім, Марсель все одно організував гол. Допоміг хитрий розіграш стандарту. Ундер відкрився під пас на фланзі та прострілив вздовж воріт, а Колашинац замкнув. Після цього гості віддали супернику м'яч і перейшли в агресивну оборону. Тактика вийшла успішною, адже в Ренна пів години навіть не було ударів.

У такому сценарії Маліновський не мав багато можливостей себе проявити. Українець загубився. Програвши більшість єдиноборств (63%), Руслан отримав низькі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 6.3, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.4.

Господарі видали фінальний штурм, але удари Теата та Майєра цілі не досягли. Марсель втримав перемогу над Ренном, набрав 55 очок і закріпився на другому місці чемпіонату. Ренн йде п'ятим – 46 балів.