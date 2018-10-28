Ренн – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Ренн приймає Динамо в рамках 3-го туру Ліги Європи. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Ренн – Динамо

25 жовтня, 22:00, Ренн, "Роазон Парк"

Головний арбітр: Томаш Богнар (Угорщина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Цьогорічний євросезон в України не заладився, адже до останніх днів жовтня наші команди не здобули жодної перемоги у своїх групах. Якщо з Шахтарем і Ворсклою це можна зрозуміти, то результати Динамо в матчах проти Астани та Яблонця розумінню не піддаються. Перед стартом турніру саме ці поєдинки вважалися для киян трампліном перед непростою спаркою з Ренном, але тепер від протистояння з французами залежатимуть подальші перспективи на вихіду у плей-офф. Щоправда, суперника це також стосується – Ренн набрав аж на одне очко більше, та й те лише завдяки голу Яблонцю у компенсований час. Словом, нас чекає дуже цікавий матч.

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Ренн перед першим туром вважався головним конкурентом Динамо за перше місце, але реальність виявилась інакшою – після перемоги над французами лідерство захопила Астана. Непереконливість "червоно-чорних" яскраво демонструється результатами у Лізі 1 – тільки три перемоги, 11-е місце та два сухих матчі. В останніх шести поєдинках бретонці тричі програли та двічі зіграли внічию, зумівши переграти лише кризовий Монако, однак радіти динамівцям зарано – Ренн залишається досить швидким та агресивним колективом, загальна вартість якого вдвічі перевищує вартість складу "біло-синіх". Особливо уважним потрібно бути з форвардом Ісмаїлом Сарром, за яким слідкують лондонські суперклуби, та Хатемом Бен Арфою, який, за чутками, влітку міг перебратися до Києва.

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Проблеми Динамо добре відомі: відсутність забивного форварда, слабкий креатив від центрхавів та непереконлива гра в обороні. Першу проблему Олександр Хацкевич намагається вирішити протягом усього сезону, однак Русин та Супряга довіру в Європі поки що не заслужили, а Вербіч, несподівано там загравши, взяв та й травмувався. Інші негаразди виправити важче, адже неясно навіть, хто більш у них винний – Олександр Хацкевич зі своїми не завжди очевидними кадровими рішеннями та слабким керуванням матчем, чи виконавці, які почасти помиляються, немов діти при першій ходьбі. Тим не менш, при всіх проблемах Динамо вдається демонструвати кращі результати, ніж Ренн: у чемпіонаті відставання від Шахтаря зменшилось до двох очок, а у Лізі Європи кияни відстають від французів лише на одне. Все у руках і ногах "біло-синіх" – потрібно лише брати своє.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ренн та Динамо ніколи не зустрічалися між собою. Сьогодні – їх перший очний офіційний матч.

2. Ренн тричі зустрічався з українськими командами, програвши двічі. На груповому етапі Кубка УЄФА 2005/06 він зазнав поразки від Шахтаря (0:1), а у Кубку Інтертото обмінявся з Таврією перемогами з аналогічним рахунком.

3. Динамо не дуже впевнено грає проти французьких команд. У 14 матчах кияни здобули лише три перемоги, стільки ж разів зігравши внічию та вісім разів зазнавши поразки. Загальний рахунок протистояння – 14:20 на користь французів.

4. Українські команди мають жахливу статистику зустрічей з французькими. У 52 матчах французи перемагали 25 разів, а ще 15 матчів звели у нічию, в той час як наші клуби виграли лише 12 разів. Загальний рахунок протистояння – 41:69 на користь Ліги 1.

5. Склад Ренна вдвічі переважає за своєю вартістю динамівський. За даними Transfermarkt, загальна ціна на футболістів Ренна становить €124,7 млн, а на гравців киян – лише €66,8 млн.

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Кадрова ситуація

Ренну точно не зможуть допомогти травмовані Рафік Гітан, Ромен Данзе та Людовік Баал, але ці втрати не є важкими – на трьох ці виконавці у поточному сезоні награли аж дев'ять матчів. Більш важливою може стати втрата головних зірок команди – Ісмаїла Сарра та Хатема Бен Арфа, які отримали пошкодження в останньому матчі проти Сент-Етьєнна. Їх участь у поєдинку з киянами знаходиться під величезним питанням, але Бен Арфа, ймовірно, таки вийде на поле.

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Участь Хатема Бен Арфа у матчі проти Динамо знаходиться під питанням

Динамо досі залишається без Артема Бєсєдіна, який відправився на два тижні у Сербію заліковувати травму ахілла. Крім того, у Францію не полетіли форвард Назарій Русин, оборонець Артем Шабанов та півзахисник Вітор Буено. Натомість, "біло-синім" знову зможе допомогти Беньямін Вербіч, який залікував своє пошкодження й готовий вийти на поле "Роажон Парк" з перших хвилин. Дискваліфікованих у складі киян, як і в складі Ренна, немає.

Орієнтовні склади на матч Ренн – Динамо

Ренн: Діалло – Траоре, Мешер, Сільва, Бенсебаїні – Андре, Греньє, Буріго – Сібатшу, Бен Арфа, Ньянг.

Динамо: Бойко – Кендьора, Бурда, Кадар, Піваріч – Сидорчук, Буяльський – Циганков, Шепелєв, Вербіч – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди мають ряд ігрових проблем, але, в цілому, вони відповідають рівню один одного. Ренн однозначно переважає в атакувальному плані, маючи ряд цікавих та швидких виконавців. Навіть без згадок про Сарра та Бен Арфа "червоно-чорні" можуть похизуватися рядом перспективних гравців, про купівлю яких Динамо може тільки мріяти – наприклад, центральним хавбеком Бенджаміном Буріго, який у минулому сезоні оформив 12+7 за системою гол+пас, або талановитим екс-форвардом Мілана Мбайє Ньянгом. Втім, у поточному сезоні лідери Ренна виглядають не так переконливо, а про гру в обороні взагалі краще мовчати – за весь сезон команда не пропустила лише у двох матчах.

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Динамо за іменами також не таке вже й посереднє, а лінія оборони і зовсім виглядає прекрасно, але після перфоменсу з Яблонцем у все це віриться так собі. Підопічні Олександра Хацкевича традиційно досить блідо виглядають у атаці, але головна проблема цієї команди криється у її, здавалося б, сильній стороні – в захисті. Кияни вкрай вразливі при швидких контратаках та слабкі на підборах. Нічийні м'ячі, як правило, програються, хоча звести поєдинок до позиційного болота команді все ще вдається. Це непоганий розвиток подій, але він приносить результат лише за наявності вдалої контргри. Без неї у Франції "біло-синім" гарантована поразка.

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Таким чином, маємо два непереконливих і не схожих один на одного колективи. Французи на папері все ж фаворити, але нав'язати свій футбол супернику та безпомилково грати позаду всі 90 хвилин підопічні Сабрі Лямуші сьогодні не можуть – як і підопічні Хацкевича. Саме тому в битві двох йокодзун дуже ймовірна результативна нічия.

Михайло Юхименко, Футбол 24.