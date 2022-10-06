Веселі, брати, часи настали. Поки Шахтар більш-менш на рівних бореться за друге місце в групі ЛЧ, Динамо летить у крутому піке на всіх фронтах. В УПЛ підопічні Мірчі Луческу йдуть дев'ятими, з горем навпіл набравши 6 очок у чотирьох матчах – у Лізі Європи ж кияни мають дві поразки. Важкий старт сезону частково можна списати на серйозні кадрові проблеми, однак беззубий програш АЕК Ларнаці в попередньому турі вони все одно не виправдовують.

В схожих умовах Динамо починало ЛЄ 2018/19. Тоді підопічні Олександра Хацкевича розпочали з бойових нічиїх у матчах з Астаною і Яблонцем. Привид вильоту з групи одразу визирнув над "біло-синіми". Переломити ситуацію тоді допоміг Ренн – на виїзді кияни здобули вольову перемогу при статистиці 8:22 за ударами й забивши другий гол вже у меншості, а вдома французів розбили з рахунком 3:1. Саме ті тріумфи врятували столичну євроосінь.

Сьогодні ситуація повторюється. В групі знову Ренн, а динамівцям знову необхідно перемагати за будь-яку ціну. В разі поразки наш чемпіон з великою вірогідністю втратить шанси на 1/16 фіналу ЛЄ й перемкнеться на боротьбу за плей-офф ЛК. Але чи здатна команда Мірчі Луческу на звитягу над "руж-нуар"? Існують великі сумніви.

За чотири тури в УПЛ і два в групі ЛЄ показник очікуваних голів "біло-синіх" жодного разу не дотягнув до одиниці. Динамо стало частіше програвати в єдиноборствах і темпі гри. У деяких матчах середняки прибивали чемпіона в його ж стилі, забиваючи з позиційних атак. Головною ж проблемою виглядає взаємодія в атаці та пасова гра під пресингом. Без Шапаренка й з неінтегрованим у систему Кабаєвим кияни все більше грають на Циганкова, що помітно навіть по матчах з Минаєм.

Не все у футболі Динамо погано. Команда здебільшого демонструє звичну інтенсивність, що говорить про відсутність негараздів з кондиціями. Коли є можливість активно працювати на м'ячі, підопічні Мірчі Луческу теж виглядають пристойно, хоча моментів це чомусь не додає. Доволі цікаво поставлена робота фулбеків. Крім того, у важких умовах "біло-сині" демонстрували непогану стійкість – той же матч з Фенербахче показав, що колектив здатний підлаштовуватись, огризатись голами і триматись до останнього.

Та і в цілому криза "біло-синіх" не виглядає аж надто страшною – над усім можна працювати. Втім, поєдинок з Минаєм продемонстрував, що Мірча Луческу поки не знайшов правильних рішень, і навряд чи щось зміниться до гри з Ренном.

Між тим, суперник у киян дуже неприємний. Підопічні Бруну Женезіо перебувають у топ-5 Ліги 1 за кількістю очікуваних голів (16,3) і за середньою результативністю (1,9 голів за матч), Також вони йдуть другими після ПСЖ за показником очікуваних пропущених м'ячів. "Руж-нуар" потужно виглядають і в пресингу – за його інтенсивністю команда тримається на четвертій позиції, а за середнім числом повернень володіння на чужій третині Ренн шостий у Франції.

Дещо шкутильгає завершальна фаза атак цього колективу. Це може бути дивно, адже Ренн забив 17 голів з 16 xG, але у підопічних Бруну Женезіо всього 15 топ-моментів за 9 турів (дані Fotmob). В ЛЄ ж – 4 топ-моменти й 3 голи. Тобто, треба говорити про якісну реалізацію. Також в очі впадає, що команда пропускає майже в кожному матчі навіть за мізерних xG суперника.

Взагалі, у двох стартових поєдинках в групі Ліги Європи "руж-нуар" не справили враження якогось надпотужного суперника. Вони грали на рівних з турками, переважаючи тільки в гостроті й змарнувавши перевагу в два голи – у підсумку отримали нічию 2:2. З АЕКом (2:1) французи домінували, але при статистиці 18:7 за ударами вони мали всього 1 явний гольовий шанс, врятувавшись від "мирової" тільки на 90+4-й хвилині.

У Франції теж не все так красиво, як здається. Так, команда відібрала очки в Марселя й Монако й продемонструвала хорошу статистику, але перемагала тільки слабеньких опонентів із зони вильоту чи другої половини таблиці. Ренну бракує стабільності, а зараз ще й з кадрами є проблеми. Словом, тремтіти перед Ренном динамівцям не варто, хоча поєдинок буде непростим.

Кадрова ситуація

В обох матчах проти Динамо французам не допоможе дискваліфікований Траоре. Через травми недоступні Доку, Сулемана та Сантамарія, які є футболістами основної обойми Ренна. Крім того, пошкодження продовжують заліковувати Омарі та Шека.

В лазареті киян залишається Шапаренко, який тільки-но зробив перші кроки після операції на коліні. Споріднена травма не дасть зіграти і Бущану. Інших втрат, на щастя, немає.

Орієнтовні склади на матч Ренн – Динамо

Ренн: Манданда – Ассіньон, Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Тет, Майєр – Терр'є, Аблен, Гуйрі

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бесєдін

Прогноз "Футбол 24 – 1:1

Букмекери зовсім не вірять у Динамо, виставивши на перемогу "біло-синіх" коефіцієнти в районі 7,2. Та і на 4,8 на нічию виглядають занадто високими. Звісно, кияни перебувають у серйозній кризі, їм критично бракує Шапаренка і нормальних моментів біля чужих воріт – але хіба у Ренна немає схожих проблем? Кадрове становище навіть гірше, а з результатами та створенням моментів теж не все круто (хоча у наших все значно гірше, так).

Ренн у рідних стінах буде лізти вперед і домінувати на м'ячі (середній показник володіння "руж-нуар" становить 57%). Також варто готуватись до інтенсивного пресингу. Матч нагадуватиме протистояння з Фенербахче в ЛЄ – киян спробують задушити, однак яскравих моментів навряд чи побачимо багато. Між тим, у Стамбулі кияни тримали нічию до останніх хвилин, в той час як підопічні Бруну Женезіо ледь не втратили очки з АЕКом.

"Біло-синім" буде важко, але нічия у цьому протистоянні цілком вірогідна. Ми поставимо саме на неї, та ще й на голи в обох воротах. Динамо в нинішніх умовах навряд чи здатне втримати "сухарь", але і Ренн стабільно пропускає навіть від кіпріотів.