"Якось на зборах так повелося, що я б'ю пенальті, тому і в цій грі взяв на себе відповідальність. Сподіваюсь, що це перший з багатьох голів. А мандраж трошки був, трибуна гостей свистіла, це змусило понервувати, але це нормально. Як то кажуть, гол не пахне, тому дуже радий, що забив.

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Класний настрій, всі в доброму гуморі. Налаштовані перемагати. Як в Лізі чемпіонів, так і в Лізі Європи дуже сильні суперники, тому якоїсь особливої різниці не відчувається. Такого суперника, як Ренн, у нас ще не було. За рівнем матчу, рівнем напруги порівняв би з Селтіком. І перший матч і, думаю, другий тут також буде важким. В них потужна підтримка. Тож очікую навіть іще складнішого матчу.

Очікуємо, що Ренн додасть в усіх компонентах гри, тому нам слід вдвічі краще провести цю гру, щоб знову виявитись сильнішими. Віра в свої сили виросла після першого матчу, але це не якась там самовпевненість. Багато наших гравців на таких стадіях єврокубків ще не грали, в матчах на виліт. Це трошки інший формат, навіть у порівнянні з Лігою чемпіонів, коли ми знали, що переду ще є матчі. А нині потрібно все робити тут і зараз, викладатись і давати результат", – цитує Бондаренка Terrikon.

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