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Ренн – Динамо: WhoScored зарахував Гармашу асист попри курйозний промах хавбека по м'ячу

26 жовтня 13:53 815 Читать на русском
Ренн – Динамо: WhoScored зарахував Гармашу асист попри курйозний промах хавбека по м'ячу
Денис Гармаш в матчі з Ренном / фото: Футбол 24

Авторитетний статистичний портал WhoScored записав в актив Дениса Гармаша гольову передачу у поєдинку проти Ренна.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш цікаво долучився до першого забитого гола киян в матчі Ліги Європи 2018/19 проти Ренна. 28-річний хавбек після передачі з флангу курйозно не влучив по м'ячу, після чого вже Кендзьора гарматним ударом відкрив рахунок у матчі.

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Цікаво, що попри цей промах Гармаша WhoScored зарахував Денису гольову передачу, хоча той навіть не торкнувся м'яча.

Нагадаємо, Динамо завдяки голу Буяльського на останніх хвилинах матчу вирвало перемогу, яка стала першою для "біло-синіх" в поточному розіграші Ліги Європи.

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Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
футбольні курйози Динамо Динамо Ліга Європи Ренн - Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш
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