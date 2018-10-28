Ренн – Динамо: WhoScored зарахував Гармашу асист попри курйозний промах хавбека по м'ячу

Денис Гармаш в матчі з Ренном / фото: Футбол 24

Авторитетний статистичний портал WhoScored записав в актив Дениса Гармаша гольову передачу у поєдинку проти Ренна.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш цікаво долучився до першого забитого гола киян в матчі Ліги Європи 2018/19 проти Ренна. 28-річний хавбек після передачі з флангу курйозно не влучив по м'ячу, після чого вже Кендзьора гарматним ударом відкрив рахунок у матчі.

Ренн – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що попри цей промах Гармаша WhoScored зарахував Денису гольову передачу, хоча той навіть не торкнувся м'яча.

Нагадаємо, Динамо завдяки голу Буяльського на останніх хвилинах матчу вирвало перемогу, яка стала першою для "біло-синіх" в поточному розіграші Ліги Європи.

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