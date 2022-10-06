Кияни приїхали в гості до одного з лідерів квартету. Динамо у попередніх матчах групового етапу лише програвало, а Ренн зумів набрати 4 очки (стільки ж у Фенербахче). Матч, як і онлайн-трансляція Ренн – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Луческу зуміла подолати кризу в матчах УПЛ і прагне набрати перші очки в цьогорічних єврокубках. Водночас в активі "червоно-чорних" наразі 7-матчева безпрограшна серія. Де дивитися матч Ренн – Динамо Ларнака онлайн? Гру показує канал MEGOGO Футбол Перший.

Циганков поскаржився на бідність УПЛ порівняно з Францією – лідер Динамо обіцяє битися з Ренном за всю Україну

Ренн – Динамо: стартові склади:

Ренн: Манданда – Ассіньон, Родон, Теате, Мелінг – Буріго, Угочукву, Тет, Терьє – Гуїрі, Майєр

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін