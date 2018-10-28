toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Сабрі Лямуші

24 жовтня 22:50 441 Читать на русском
Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Сабрі Лямуші
Сабрі Лямуші / Ouest-France

Головний тренер французького Ренна Сабрі Лямуші напередодні поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо поспілкувався з журналістами.

"Динамо – це клуб, який виграв два Кубки Європи, має відмінну історію. Кияни володіють перевагою, оскільки у них більше досвіду на європейській арені, ніж у нас. Вони грали в Лізі чемпіонів в минулому сезоні, в цьому різниця між нашими командами.

Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Ми знаємо, що ці два матчі будуть мати важливе значення і що одна з двох команд, ймовірно, після них гарантує собі вихід із групи. До першого матчу варто слід підходити з максимально можливою пильністю, всі матчі важливі, але завтрашній – особливо. Дрібні деталі в таких матчах мають велике значення.

Динамо має велику історію виступів у еврокубках, команда бореться за титул у себе вдома з Шахтарем, який має талановитих гравців, тому ми повинні з максимальною обережністю підійти до цієї гри.

Ренн перед матчем з Динамо втратив двох лідерів через травми

Проти Яблонця у нас була найскладніша гра, було дуже важко перемогти, а завтра ми зіграємо з командою, яка має статус фаворита, що неминуче підніме рівень складності для нас.

Чи зможе зіграти Бен Арфа? Так, я думаю, що він зможе з'явитися на полі", – цитує Лямуші офіційний сайт УЄФА.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ренн Ренн Ліга Європи Ренн - Динамо Сабрі Лямуші Сабрі Лямуші
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
19
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук