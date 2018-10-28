Ренн – Динамо: передматчева прес-конференція Сабрі Лямуші

Головний тренер французького Ренна Сабрі Лямуші напередодні поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо поспілкувався з журналістами.

"Динамо – це клуб, який виграв два Кубки Європи, має відмінну історію. Кияни володіють перевагою, оскільки у них більше досвіду на європейській арені, ніж у нас. Вони грали в Лізі чемпіонів в минулому сезоні, в цьому різниця між нашими командами.

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Ми знаємо, що ці два матчі будуть мати важливе значення і що одна з двох команд, ймовірно, після них гарантує собі вихід із групи. До першого матчу варто слід підходити з максимально можливою пильністю, всі матчі важливі, але завтрашній – особливо. Дрібні деталі в таких матчах мають велике значення.

Динамо має велику історію виступів у еврокубках, команда бореться за титул у себе вдома з Шахтарем, який має талановитих гравців, тому ми повинні з максимальною обережністю підійти до цієї гри.

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Проти Яблонця у нас була найскладніша гра, було дуже важко перемогти, а завтра ми зіграємо з командою, яка має статус фаворита, що неминуче підніме рівень складності для нас.

Чи зможе зіграти Бен Арфа? Так, я думаю, що він зможе з'явитися на полі", – цитує Лямуші офіційний сайт УЄФА.