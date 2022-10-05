"Ренн – це дуже сильна команда, яка грає на одному рівні з Динамо. Я давно знаю наставника цієї команди Бруно Женезіо, це фахівець високого рівня. У матчі з Фенербахче (2:2) вони зробили те ж саме, що й Шахтар 15 років назад.

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Я дуже засмучений, що в Ренні не вдалося знайти готель, і команда живе далеко від міста. У нас складна ситуація, гравці весь час перебувають у дорозі, не бачаться зі своїми родинами. Однак ми прагнемо принести задоволення нашим уболівальникам і продемонструвати хорошу гру у цей важкий для України час. Динамо – це міжнародний бренд, який представляє Україну, тому нам потрібно тримати марку.

Завтра я очікую важкого матчу, проте нам необхідний позитивний результат, і ми зробимо все для цього можливе. Що стосується готовності гравців, то до завтрашнього поєдинку готуються всі, хто прибув до Ренна. На жаль, у матчі з Фенербахче ми втратили Шапаренка на тривалий термін, однак зараз можемо розраховувати на Попова", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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