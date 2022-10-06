Ренн – Динамо: кияни визначились з кольорами на гру Ліги Європи
17:55 - Читать на русском
Київський клуб обрав форму, в якій зіграє проти Ренна у рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи.
"Біло-сині" вийдуть на поєдинок проти Ренна на Роазон Парку в номінально домашній формі – біла футболка з синьою діагональною смугою, повідомляє офіційний сайт Динамо.
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Голкіпер киян зіграє ж у жовтих кольорах. Ренн протистоятиме українцям у традиційній червоній формі.
Нагадаємо, поєдинок Ренн – Динамо відбудеться вже сьогодні, 6 жовтня, початок о 22:00. Французи наразі другі з 4 очками, тоді як в киян 0 пунктів після 2 турів.
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