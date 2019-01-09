Ренар став найкращим тренером року в Африці

Визначився найкращий наставник з африканського континенту за підсумками року.

Головного тренера збірної Марокко Ерве Ренара визнали найкращим тренером за підсумками року в Африці.

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У минулому році Ренар біля керма збірної Марокко пробився на Мундіаль, куди марокканська команда не потрапляла з 1998 року.

До слова, це вже не перша подібна нагорода для Ерве. Раніше він здобував аналогічне звання у 2012 та 2015 році.

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