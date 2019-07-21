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Ренар пішов зі збірної Марокко після провалу на КАН-2019

15:46 34 Читать на русском
Ренар пішов зі збірної Марокко після провалу на КАН-2019
Ерве Ренар / AFP

Ерве Ренар завершив роботу на посаді головного тренера збірної Марокко.

 

Французький фахівець подав у відставку. Про це він сам повідомив у своєму твіттері.

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Під керівництвом Ренара марокканці провалили цьогорічний Кубок африканських націй, сенсаційно програвши Беніну на стадії 1/8 фіналу. Сам тренер, якого за підсумками 2018 року назвали найкращим на континенті, запевняє, що вирішив піти ще до турніру.

За інформацією Get French Football News, уже незабаром Ерве Ренар стане головним тренером збірної Саудівської Аравії. Раніше з арабами працював іспанець Хуан Антоніо Піцці.

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Теги
Світ Саудівська Аравія Саудівська Аравія Кубок африканських націй Ерве Ренар Ерве Ренар КАН-2019 Марокко - Бенін Марокко Марокко
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