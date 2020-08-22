Ремзі може повернутися в АПЛ – екс-капітан Арсенала отримає шалену зарплату

Ньюкасл полює на Ремзі, інформує The Sun. Клуб навіть готовий піти на великі фінансові жертви заради трансферу валлійця.

Ремзі поповнив "чорний список" Пірло – зірковий хавбек приєднався до клубу лише рік тому

"Сороки" готові платити шалені 400 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, Ремзі може стати найбільш високооплачуваним футболістом англійського клубу. Варто зазначити, що зараз у Ювентусі хавбек отримує приблизно 250 тисяч фунтів. До слова, з приходом Пірло до керма Юве шанси на те, щоб залишитись у команді дуже низькі, і валлієць, ймовірно, покине "стару синьйору" вже в це міжсезоння.

Зазначимо, Аарона підписали рік тому на правах вільного агента з Арсенала, але дебютний сезон вийшов неоднозначним – 24 матчі в Серії А, 3 голи та лише один асист. Трансферна вартість валлійця – 28 млн євро.

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