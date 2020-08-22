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Ремзі може повернутися в АПЛ – екс-капітан Арсенала отримає шалену зарплату

14:04 - Читать на русском
Ремзі може повернутися в АПЛ – екс-капітан Арсенала отримає шалену зарплату
Аарон Ремзі / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі має цікавий варіант продовження своєї кар'єри.

Ньюкасл полює на Ремзі, інформує The Sun. Клуб навіть готовий піти на великі фінансові жертви заради трансферу валлійця.

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"Сороки" готові платити шалені 400 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, Ремзі може стати найбільш високооплачуваним футболістом англійського клубу. Варто зазначити, що зараз у Ювентусі хавбек отримує приблизно 250 тисяч фунтів. До слова, з приходом Пірло до керма Юве шанси на те, щоб залишитись у команді дуже низькі, і валлієць, ймовірно, покине "стару синьйору" вже в це міжсезоння.

Зазначимо, Аарона підписали рік тому на правах вільного агента з Арсенала, але дебютний сезон вийшов неоднозначним – 24 матчі в Серії А, 3 голи та лише один асист. Трансферна вартість валлійця – 28 млн євро.

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