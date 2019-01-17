Ремзі вже підписав контракт з Ювентусом, – Ді Марціо

Хавбек Арсенала Аарон Ремзі стане партнером Кріштіану Роналду.

Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі продовжить кар'єру в Ювентусі, стверджує Джанлука Ді Марціо.

Ремзі узгодив 5-річний контракт із Ювентусом – лише Роналду матиме більшу зарплату

За інформацією журналіста, ввалієць вже пройшов медобстеження в одній з приватних клінік Мадрида і підписав контракт з туринцями.

Перехід Ремзі відбудеться в червні, Ювентус не став викуповувати контракт хавбека взимку.

Раніше повідомлялося, що Ремзі підпише з італійський клубом 5-річний контракт із зарплатою 7,5 мільйона євро за сезон.