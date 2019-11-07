Ремзі вибачився перед Роналду за "вкрадений" гол у матчі з Локомотивом

Хавбек Ювентуса Аарон Ремзі перепросив одноклубника Кріштіану Роналду за момент з першим голом у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Локомотива (2:1).

"Я подумав, що воротар набагато ближче до мене і мав шанс повернутися назад і, можливо, забрати м'яч.

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Спрацювали мої інстинкти, я хотів переконатися, що він перетнув лінію. Я вибачився перед Кріштіану. Нам ще треба попрацювати, щоб закінчити груповий етап на першій сходинці, але ми домоглися своєї мети. Ми раді, що вже пробилися у плей-офф", – наводить слова Ремзі Goal.

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Нагадаємо, Роналду майже відзначився голом на 4 хвилині матчу проти Локомотива, але валлієць добив м'яч на самій лінії воріт після штрафного удару зіркового форварда.