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Ремзі: Роналду один з найкращих у футболі, а в житті – звичайна людина

13:09 184 Читать на русском
Ремзі: Роналду один з найкращих у футболі, а в житті – звичайна людина
Аарон Ремзі та Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі поділився враженнями від спілкування зі своїм зірковим одноклубником Кріштіану Роналду.

"При першій зустрічі він був таким, як і інші. Дуже привітний. Звичайно, він один із найкращих у футболі, але в житті він звичайна людина.

Роналду повторив рекорд Рауля за кількістю клубів, яким забивав у Лізі чемпіонів

Кріштіану одразу розтоплює лід. Коли спілкуєшся з ним, не відчуваєш, що перед тобою персона такого грандіозного масштабу. У клубі відчувається сімейна атмосфера. Усі хочуть досягти одного – вигравати матчі і трофеї. Всі зосереджені на своїй роботі", – цитує Ремзі ВВС.

Нагадаємо, 28-річний футболіст перейшов у Ювентус влітку цього року після того, як закінчився його контракт з лондонським Арсеналом

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Ювентус Ювентус Італія Аарон Ремзі Аарон Ремзі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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