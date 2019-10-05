Ремзі: Роналду один з найкращих у футболі, а в житті – звичайна людина

Півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі поділився враженнями від спілкування зі своїм зірковим одноклубником Кріштіану Роналду.

"При першій зустрічі він був таким, як і інші. Дуже привітний. Звичайно, він один із найкращих у футболі, але в житті він звичайна людина.

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Кріштіану одразу розтоплює лід. Коли спілкуєшся з ним, не відчуваєш, що перед тобою персона такого грандіозного масштабу. У клубі відчувається сімейна атмосфера. Усі хочуть досягти одного – вигравати матчі і трофеї. Всі зосереджені на своїй роботі", – цитує Ремзі ВВС.

Нагадаємо, 28-річний футболіст перейшов у Ювентус влітку цього року після того, як закінчився його контракт з лондонським Арсеналом

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