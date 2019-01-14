Півзахисник Арсенала Аарон Ремзі пройшов першу частину медогляду в Ювентусі і невдовзі підпише контракт.

Аарон Ремзі пройшов першу частину медогляду в туринському Ювентусі, повідомляє goal.com.

Ремзі узгодив 5-річний контракт із Ювентусом – лише Роналду матиме більшу зарплату

Валлієць узгодив 5-річний контракт з "б'янконері". Представники медичного штабу зустрілись із хавбеком у Лондоні для першої частини медогляду.

Цього літа у Ремзі завершується контракт з Арсеналом, і він перейде в Юве в статусі вільного агента.